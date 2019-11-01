Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

01.11.2019 14:07
Nevşehir'de FETÖ'dan 11 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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