Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı

13.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:51

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 şüpheliye işlem yapıldı.



Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahsa adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA