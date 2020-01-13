Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı
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Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 şüpheliye işlem yapıldı.

13.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:51
Nevşehir'de FETÖ'dan 1 şüpheliye işlem yapıldı

tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir'de 1 şüpheliye işlem yapıldı.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahsa adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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