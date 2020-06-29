Nevşehir'de FETÖ'dan 1 kişiye adli işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.
29.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:16
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 1 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmasa kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında şüpheli 1 kişiye FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA