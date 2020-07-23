Nevşehir'de farklı suçlara karışan iki zanlı tutuklandı Nevşehir'de "kasten yaralama" suçundan iki zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de "kasten yaralama" suçundan iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'de, aralarında çıkan tartışmada eşini darp ederek yaralanmasına neden olan A.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Avanos ilçesinde ise "kasten yaralama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.K, polisin teknik takibi neticesi yakalandı.

M.K, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: AA