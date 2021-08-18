Nevşehir'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen iki zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, kent merkezi ve Ürgüp ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Herikli Mahallesi'nde B.K'ya ait ikamette yapılan aramada 212 gram esrar ile 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ürgüp ilçesinde M.A'nın evinde yapılan aramada ise 228 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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