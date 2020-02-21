Nevşehir'de "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası başladı

21.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:04

Nevşehir'de Nevşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası' başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından; sporu toplumun her kesimine yaymak, ülkenin dört bir yanında sporun gelişimine katkı sağlamak, spor branşlarının bilinirliğini artırmak, toplumu düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek, spor kültürü oluşturmak, katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını artırma amacıyla "Evinin Sultanları" Voleybol Turnuvası düzenlendi.



Nevşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 2000 Evler Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya katılan takımların sporcularına formaları, Nevşehir Belediyesi tarafından hediye edildi.



Ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen ve 4 ay sürecek olan turnuva sonunda dereceye girecek olan takım sporcularına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından çeşitli hediyeler verilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA