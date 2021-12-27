Evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
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Evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde evde kenevir yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde evde kenevir yetiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Jandarma ekipleri, ilçedeki bir evde kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Adrese gerçekleştirilen operasyonda odada üzeri çadırla kapatılarak sera sistemi oluşturulan alanda 39 kök kenevir ele geçirildi. Evdeki aramada ise 948 gram kubar esrar, 6 sentetik uyuşturucu hap, 6 yapay güneş ışığı üretme paneli, halojen lamba paneli, hassas terazi, güç kaynağı, oksijen tüpü, buhar makinesi ve havalandırma fanı bulundu.

Şüpheliler E.M.K. ve S.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M.K, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı

Evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı

Evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı

Evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı

Evde kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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