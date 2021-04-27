Nevşehir'de eşiyle tartışan kişi, kendine zarar verdi
Nevşehir'de eşiyle tartışan adam, bıçakla kendine zarar verdi.
Nevşehir'de eşiyle tartışan adam, bıçakla kendine zarar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yaşayan M.B, eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan adam, mutfaktan aldığı bıçakla kendini karın bölgesinden yaraladı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ürgüp Devlet Hastanesine götürülen M.B, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tedavisi süren M.B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan