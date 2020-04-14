Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı
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Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

Nevşehir'de eşini bıçakla yaralamasının ardından kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

14.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:16
Nevşehir'de eşini bıçakla yaralayan koca tutuklandı

Nevşehir'de eşini bıçakla yaralamasının ardından kaçan şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesinde ikametten uzaklaştırma tedbiri bulunan 29 yaşındaki Ü.E., eşi ile çıkan tartışma sonrasında eşini önce dövdü ardından sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin polis ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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