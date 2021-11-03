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Nevşehir'de eş zamanlı kaçak cep telefonu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de eş zamanlı kaçak cep telefonu operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan cep telefonu operasyonunda toplam 18 cep telefonuna el konuldu.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan cep telefonu operasyonunda toplam 18 cep telefonuna el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aralamalarda; 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs ifade işlemleri sonrası Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilerek hakkında adli süreç başlatıldı. El konulan materyaller BTK'dan gelecek rapor doğrultusunda kayıt dışı cep telefonları Ürgüp Gümrük Müdürlüğüne, klonlanmış cep telefonları Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Şüpheli 4 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek suçlarından adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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