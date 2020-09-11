Nevşehir'de, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker ve beraberindeki teşkilat üyelerinin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türker, imam hatip liselerinin, eğitim sisteminin bir parçası olduğunu belirtti.

Çocuklarını imam hatip okullarına gönderen ailelerin çirkin ithamlara rıza göstermeyeceğini kaydeden Türker, "Bizler şunu gayet iyi bilmekteyiz ki bu kullanılan ifadeler dil sürçmesi veya yanlış kullanılan ifadeler değil, tamamen bilinçaltının dışa vurmuş halidir. Bu ve benzeri güruhlar şunu iyi bilmelidir ki AK Parti Gençlik Kolları, konunun takipçisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA