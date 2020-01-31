Nevşehir'de engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin
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Nevşehir'de engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.

31.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:18
Nevşehir'de engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerine idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının etkisini gösterdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel, 31 Ocak 2020 tarihinde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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