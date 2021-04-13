Nevşehir'de engelli öğrenciler "Özel Eller Yöresel Lezzetler" projesi kapsamında ramazan pidesi yaptı
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Nevşehir'de engelli öğrenciler "Özel Eller Yöresel Lezzetler" projesi kapsamında ramazan pidesi yaptı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Nevşehir'de engelli öğrenciler 'Özel Eller Yöresel Lezzetler' projesi kapsamında ramazan pidesi yaptı

Nevşehir'de bir okulda zihinsel engelli öğrenciler, Özel Eller Yöresel Lezzetler E-twinning Projesi kapsamında ramazan pidesi hazırladı.

Nevşehir'de bir okulda zihinsel engelli öğrenciler, Özel Eller Yöresel Lezzetler E-twinning Projesi kapsamında ramazan pidesi hazırladı.

Kayseri İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle farklı illerde yiyecek içecek hizmeti alanında eğitim alan özel eğitimli öğrenciler ve öğretmenler, sanal ortamda bir araya geldi.

Öğretmenlerin ortak hazırladığı projeyle, her ilin yöresine ait yemekler, özel öğrenciler tarafından hazırlanıyor.

Proje kapsamında önceki haftalarda Kayseri,Uşak, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale'deki okulların mutfaklarına konuk olan özel şefler pastırmalı pizza, çiğ köfte, perde pilavı, sufle, köstebek pasta, irmik helvası yapımını öğretmenleri ile beraber uyguladı.

Bugün ise Nevşehir Hacı Rasim Uzer Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından engelli öğrenciler, ramazan pidesi hazırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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