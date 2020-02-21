Nevşehir'de "enerji verimliliği" konferansı

21.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:00

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "enerji verimliliği" konulu konferans düzenlendi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresinin desteği, NEVÜ ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğinde, NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda, enerji tüketimin sektörel dağılımı, tüketim yoğunluğu ve verimli kullanımı konuları konuşuldu.



NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ersan Kabalcı, konferanstaki konuşmasında, Türkiye'de enerjinin yüzde 49'luk bölümünün evlerde kullandığını, binaların enerji tüketiminde sanayi sektöründen sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti.



Tasarruf sağlanması amacıyla tavsiyelerde bulunan Kabalcı, "Türkiye'de binalarda enerji verimliliği konusunda son yıllarda atılan adımlar umut verici. Binaların dış hava ile temasta olduğu çatı, duvar, kapı ve pencerelerin daha az ısı geçirgen hale getirilmesi, dış duvarlara dışarıdan veya içeriden ısı yalıtımı yapılması, pencere sistemlerinin iyileştirilmesi gerekir. Masraf gerektiren bu hususlar binanın en az 30 yıllık kullanım ömrü boyunca daha az enerji ile ısıtılmasını sağlayacaktır." dedi.



KMÜ Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Ruşen de enerji kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar her aşamada israfa neden olmadan kullanılması gerektiğinin önemine değindi.



Ruşen, "Enerjinin verimli kullanılıp kullanılmadığını gösteren en önemli kriter, gayri safi milli hasıla başına tüketilen enerji miktarı olarak tarif edilen enerji yoğunluğudur. Artan enerji maliyeti, artan sera gazları salınımı ve enerjide dışa bağımlılıkla en etkin mücadelenin yolu da enerji verimliliğinin arttırılması yani enerji yoğunluğunun düşürülmesiyle mümkündür. Ülkemizde bu anlamda özellikle devlet desteğiyle başarılı çalışmalar yürütülmektedir." diye konuştu.

Program, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Karatepe'nin konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA