Nevşehir'de emekli vatandaş "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı
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Nevşehir'de emekli vatandaş "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı

Nevşehir'de emekli vatandaş
05.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:40

Nevşehir'in Avanos ilçesinde emekli bir vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde emekli bir vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 bin lira bağışladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaseki Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Mutlu, 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 112'yi arayarak, kampanyaya destek vereceğini söyledi, parayı yatırmak için yardım istedi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mutlu'nun bağışlamak istediği 5 bin lirayı alıp, yardım hesaplarına yatırdı.

Ekipler daha sonra Mutlu'ya bağış dekontunu teslim etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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