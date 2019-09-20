20.09.2019 15:05

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fırıncılar Odası ekiplerince Nevşehir'de ekmek ve pide üretimi yapan işletmeler denetlendi.



Nevşehirli vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı ekmek yemeleri için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Fırıncılar Odası yetkilileri ile birlikte kent merkezinde ekmek ve pide üretimi gerçekleştiren işletmelere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisleri ve Fırıncılar Odası yöneticileri tarafından işletmelerde üretim aşamasında ve sonrasında kalite kontrolü, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ise; hijyen, gramaj, fiyat ve işyeri ruhsatı kontrolü yapıldı.



Denetimlerin gerek ekmek ve pide üretimi yapılan gerekse de ekmek satışının gerçekleştirildiği işyerlerine yönelik olarak yıl boyunca süreceği kaydedildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA