Nevşehir'de ekmeğe zam geldi
25.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:29
Nevşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.
Nevşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.
Nevşehir Fırıncılar Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı. Nevşehir'de ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammın ardında 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek fiyatı 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Nevşehir'de ekmek yarından itibaren zamlı tarifeden satılmaya başlanacak. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı