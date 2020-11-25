Nevşehir'de ekmeğe zam geldi
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Nevşehir'de ekmeğe zam geldi

25.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:29
Nevşehir'de ekmeğe zam geldi

Nevşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.

Nevşehir'de 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.

Nevşehir Fırıncılar Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı. Nevşehir'de ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammın ardında 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek fiyatı 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Nevşehir'de ekmek yarından itibaren zamlı tarifeden satılmaya başlanacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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