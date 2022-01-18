Nevşehir'de eğitime 'kar' tatili

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.