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Nevşehir'de eğitime 'kar' tatili

Nevşehir'de eğitime 'kar' tatili
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.


Nevşehir'de eğitime 'kar' tatili

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri

Nevşehir, kar, Güncel, Haber

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