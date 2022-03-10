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Nevşehir'de eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Nevşehir'de eğitime kar engeli

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de eğitime kar engeli

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nevşehir, kar, Yerel, Haberler

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