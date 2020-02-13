Nevşehir'de eğitime kar engeli

13.02.2020 07:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:40

Nevşehir'de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, özel eğitim kurslarının, 13 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA