Nevşehir'de, "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" başladı - Haberler
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Nevşehir'de, "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" başladı

AA, Alpaslan Körükcü - Güncel
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Nevşehir'de,

Nevşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Eğitimde Yeni Rotamız: Mutlu Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, eğitime yatırımı geleceğe yatırım olarak değerlendirdiklerini, bu alandaki çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti.

Becel, çalıştaya katılanlara başarı diledi.

Oturumlar halinde süren etkinlikte öğretmen, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri görüş alışverişinde bulundu.

Program sonunda ortaya çıkarılacak raporun kitap haline getirilerek il genelinde eğitim kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

AA / Alpaslan Körükcü - Güncel

Ahiler Kalkınma Ajansı, milli eğitim bakanlığı, Nevşehir, Becel, Güncel, Haberler

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