Nevşehir'de dönüşüm devam ediyor

Sağlıksız, afetlere karşı riskli, fiziksel olarak köhnemiş ve yapı ömrünü tamamlamış konut stokunu yenileyen TOKİ kentsel dönüşüm projelerine hızla devam ediyor.

Sağlıksız, afetlere karşı riskli, fiziksel olarak köhnemiş ve yapı ömrünü tamamlamış konut stokunu yenileyen TOKİ kentsel dönüşüm projelerine hızla devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan yerinde, hızlı ve gönüllülük esaslı dönüşüm kapsamında her yıl 30-50 bin konutu dönüştüren TOKİ, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde Eski Sanayi Alanı'nda da kentsel dönüşüme başlıyor.

Alanda inşa edilecek 274 konutun ihalesi yapıldı.

16 Temmuz 2021, Cuma günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca 6 dükkan inşaatı, 1 adet jandarma binası ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri yer alıyor.

Yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin +4 ve +5 olacak konutların 114'ü 2+1, 162'si 3+1 planda yapılacak.

Proje ile bahçe alanı, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda şehre değer katacak kaliteli ve güvenli yeni bir yaşam alanı oluşacak.

Kaynak: Habermetre