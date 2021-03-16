Nevşehir'de dolandırıcılık girişimi polisin dikkati sayesinde önlendi
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Nevşehir'de dolandırıcılık girişimi polisin dikkati sayesinde önlendi

16.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:43
Nevşehir'de dolandırıcılık girişimi polisin dikkati sayesinde önlendi

Nevşehir'de telefonla kendini arayan dolandırıcıların hesabına 10 bin lira para yatırmak isteyen vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Nevşehir'de telefonla kendini arayan dolandırıcıların hesabına 10 bin lira para yatırmak isteyen vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, bir bankaya giren Ş.Ç'nin telaşlı tavırlarından şüphelendi.

Polisin sorması üzerine, kendini astsubay olarak tanıtan birisi tarafından telefonla arandığını, astsubay olarak görev yapan oğlunun FETÖ ile irtibatlı olduğunun tespit edildiğini söylediklerini ve verdikleri hesaba 10 bin lira yatırmasını istediklerini anlattı.

Ekipler, Ş.Ç'yi uyararak hesaba para yatırılmasını önledi.

Polis, kendini asker olarak tanıtan kişi ile para yatırılmasını istedikleri banka hesabının kime ait olduğunu belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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