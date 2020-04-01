Nevşehir'de dezenfekte çalışmaları sürüyor Nevşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla her gün şehrin birçok farklı noktasında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını önlemek amacıyla her gün şehrin birçok farklı noktasında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden Covid-19 salgınına karşı önlemlerini arttıran ve ilk günden beri etkin bir mücadele sergileyen Nevşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kamu kurumlarından açık alanlara, bankalardan sağlık kuruluşlarına kadar her bir bölgeyi titizlikle dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerini periyodik olarak ilaçlıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA