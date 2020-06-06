Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
06.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:13
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yusuf Özkan (63) yönetimindeki 50 EF 806 plakalı traktör, Ayvalı köyü Gede mevkisindeki engebeli arazide devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleriyle iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Ürgüp Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA