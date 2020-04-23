Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
23.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:12
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Nazmi Yılmaz (77) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Killik köyü Kızılöz mevkisinde engebeli arazide devrildi.
Traktörün altında kalan Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA