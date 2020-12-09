Nevşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü
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Nevşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

09.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:48
Nevşehir'de devrilen tırın sürücüsü öldü

Nevşehir'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Garip idaresindeki 40 AG 250 plakalı tır, Nevşehir-Niğde kara yolu Çardak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri, Garip'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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