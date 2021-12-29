Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de otomobil ile çarpışan limon yüklü tırın devrilmesi sonucu yola saçılan limon kasaları trafiği aksattı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobil ile çarpışan limon yüklü tırın devrilmesi sonucu yola saçılan limon kasaları trafiği aksattı.

E.K, idaresindeki 50 FF 647 plakalı tır, Nevşehir-Ürgüp Karayolu Ortahisar kavşağında E.A'nın kullandığı 43 U 5035 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın dorsesindeki limon kasaları yola saçıldı.

Araç sürücülerinin yaralanmadığı kazada trafik bir süre aksadı.

Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

 Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title