Devrilen tırdan etrafa saçılan limon kasaları yolu trafiğe kapattı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de otomobil ile çarpışan limon yüklü tırın devrilmesi sonucu yola saçılan limon kasaları trafiği aksattı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobil ile çarpışan limon yüklü tırın devrilmesi sonucu yola saçılan limon kasaları trafiği aksattı.
E.K, idaresindeki 50 FF 647 plakalı tır, Nevşehir-Ürgüp Karayolu Ortahisar kavşağında E.A'nın kullandığı 43 U 5035 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın dorsesindeki limon kasaları yola saçıldı.
Araç sürücülerinin yaralanmadığı kazada trafik bir süre aksadı.
Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.