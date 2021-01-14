Nevşehir'de devrilen otomobildeki kişi öldü
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Nevşehir'de devrilen otomobildeki kişi öldü

14.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:44
Nevşehir'de devrilen otomobildeki kişi öldü

Nevşehir'de, devrilen otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de, devrilen otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Avanos istikametine seyir halinde olan A.K, idaresindeki 01 Y 9630 plakalı otomobil, Taşocağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, yolda güvenlik tedbiri alırken, 112 acil servis ekipleri kazada yaralanan, araç sürücüsü A.K, ile beraberindeki F.I'yı Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Yaralılardan A.K'nın tedavisi sürerken, F.I, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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