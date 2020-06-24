Nevşehir'de demir yüklü TIR alev aldı Kayseri karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan demir yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

NEVŞEHİR-Kayseri karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan demir yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri karayolunun 20'nci kilometresi Sarıyazı mevkiinde meydana geldi. Utku Açık idaresindeki 31 AAC 172 plakalı demir yüklü TIR, Kayseri istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sürücüsünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracı yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. TIR, kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA