Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp'te izinsiz kazı yapıldığı ihbarı yapılan bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda T.Ö., C.T., M.Ş., F.Ç., H.A. ve Ş.Ç. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 dedektör, 1 hilti, 1 jeneratör, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu ve 13 kazmaya el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA