Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı
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Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46
Nevşehir'de define kazasına 6 gözaltı

'in ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp'te izinsiz kazı yapıldığı ihbarı yapılan bölgeye baskın düzenledi. Operasyonda T.Ö., C.T., M.Ş., F.Ç., H.A. ve Ş.Ç. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 dedektör, 1 hilti, 1 jeneratör, 1 akü, 30 metre elektrik kablosu ve 13 kazmaya el konuldu. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
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