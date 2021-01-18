Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma yapıldı.

Çalışmada, DEAŞ terör örgütünde silahlı eğitim aldığı tespit edilen Suriye uyruklu 23 yaşındaki H.H. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, terör örgütleri ile iltisaklı olduğu öne sürülerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan