Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

05.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:14
Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, örgütte silahlı eğitim aldığı iddiasıyla Suriye uyruklu M.E.Ç'yi ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.Ç, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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