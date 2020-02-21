Nevşehir'de dağda mahsur kalan köylüyü Özel İdare Ekipleri kurtardı
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Nevşehir'de dağda mahsur kalan köylüyü Özel İdare Ekipleri kurtardı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde dağda mahsur kalan köylü İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.

21.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:16
Nevşehir'de dağda mahsur kalan köylüyü Özel İdare Ekipleri kurtardı

'in ilçesine bağlı köyünde dağda mahsur kalan köylü İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Yeşilöz köyündeki Hodul Dağı'nda bulunan bağ evine traktörüyle giden (59), traktörün yakıtının bitmesi nedeniyle burada mahsur kaldı.


112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen Kılıç, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan Kılıç, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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