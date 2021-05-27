Nevşehir'de cüzdanını kaybeden ihtiyaç sahibi kadına yardımcı olan polislere teşekkür belgesi
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Nevşehir'de cüzdanını kaybeden ihtiyaç sahibi kadına yardımcı olan polislere teşekkür belgesi

Nevşehir'de cüzdanını kaybeden ihtiyaç sahibi kadına yardımcı olan polislere teşekkür belgesi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de pazar yerinde cüzdanını kaybeden ihtiyaç sahibi kadının, alışveriş giderlerini karşılayan polis memurları "teşekkür belgesi" ile ödüllendirildi.

Nevşehir'de pazar yerinde cüzdanını kaybeden ihtiyaç sahibi kadının, alışveriş giderlerini karşılayan polis memurları "teşekkür belgesi" ile ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki pazar yerinde alışveriş yapan ev hanımı H.T, ödeme yapmak istediğinde cüzdanının çantasında olmadığını fark etti. Pazar yerinde zabıta ekipleri tarafından yapılan anonsa rağmen cüzdan bulunmadı.

Bu sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde denetim yapan polis memurları, aralarında 250 lira toplayarak, maddi durumunun zayıf olduğunu öğrendikleri H.T'ye verdi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, duyarlı davranışlarından dolayı üç polis memurunu makamına davet ederek, tebrik etti.

Artunay, polis memurlarına teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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