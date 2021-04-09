Nevşehir'de Cumartesi ve Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak
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Nevşehir'de Cumartesi ve Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nevşehir'de Cumartesi ve Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Nevşehir'de 11 Nisan Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesinde Nevşehir Valiliği tarafından bisiklet yarışının yapılacağı yolların trafiğe kapalı tutulacağı açıklandı.

Nevşehir'de 11 Nisan Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu öncesinde Nevşehir Valiliği tarafından bisiklet yarışının yapılacağı yolların trafiğe kapalı tutulacağı açıklandı.

11 Nisan Pazar günü Kayaşehir'de başlayacak olan 56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla Nevşehir Valiliği tarafından trafiğe kapalı olacak yollar belirlendi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "11 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu süresince trafiğe kapalı olan yollar aşağıda belirtilmiştir. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşlarımızın belirtilen gün ve saatlerde bazı güzergahları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.

Nevşehir'de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla, Nevşehir Sanayi Tarafından gelerek Kayaşehir üzerinden Kapadokya Alan Başkanlığı Kavşağına kadar olan yol 10 Nisan Cumartesi günü saat 12: 00 ile 11 Nisan Pazar günü saat 10: 30 arasında trafiğe kapalı olacak. Ürgüp Meydanı ve çevresi 10 Nisan Cumartesi günü saat 12: 00 ile 11 Nisan Pazar günü saat 15: 00 arasında trafiğe kapalı olacaktık. Ortahisar ve Ürgüp Üçgüzeller Mevkii arası 11 Nisan Pazar günü saat 08: 00 ile 15: 00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Ürgüp Total Kavşağından Devrent Vadisi üzerinden Avanos'a kadar olan yol 11 Nisan Pazar günü saat 08: 00 ile 15: 00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Avanos Opet Kavşağından başlayıp Çavuşin, Göreme ve Uçhisar'dan, Kavak Kavşağına kadar olan yol 11 Nisan Pazar günü saat 08: 00 ile 15: 00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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