Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı
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Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı

Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındıNEVŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapanan camiler tekrar açılırken, cuma namazı açık alanlarda kılındı.

29.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:23

Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı

NEVŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapanan camiler tekrar açılırken, cuma namazı açık alanlarda kılındı.

Kentte cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, camilere ve hazırlanan diğer açık alanlara akın etti. Cami avlularında ve açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun saf tutan vatandaşlar, maske takarak cuma namazı kıldı. Namaz sonrası yine tedbirlere uyularak, sosyal mesafeli dağılma sağlandı.

Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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