Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı NEVŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapanan camiler tekrar açılırken, cuma namazı açık alanlarda kılındı.



Nevşehir'de cuma namazı açık alanlarda kılındı

NEVŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapanan camiler tekrar açılırken, cuma namazı açık alanlarda kılındı.

Kentte cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar, camilere ve hazırlanan diğer açık alanlara akın etti. Cami avlularında ve açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun saf tutan vatandaşlar, maske takarak cuma namazı kıldı. Namaz sonrası yine tedbirlere uyularak, sosyal mesafeli dağılma sağlandı.

Kaynak: DHA