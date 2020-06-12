Nevşehir'de çoban, tarihi olduğu değerlendirilen objeler buldu Nevşehir'in Özyayla köyünde koyun otlatan Yasin Bozdemir, dağlık alanda tarihi olduğu değerlendirilen çeşitli objeler bularak Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim etti.

Nevşehir'in Özyayla köyünde koyun otlatan Yasin Bozdemir, dağlık alanda tarihi olduğu değerlendirilen çeşitli objeler bularak Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim etti. Özyayla köyü çevresindeki arazilerde koyunlarını otlatan Bozdemir, kayalık alanda, gövdesinden kırılmış hayvan başını andıran küçük taş parçası buldu. Çevreyi araştırdığında farklı figürlerde taş parçalarına da rastlayan Bozdemir, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 parçayı Nevşehir Müze Müdürlüğüne getirdi. Yetkililerce tutanak tanzim edilerek teslim alınan objelerin hangi döneme ait olduğu teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Kaynak: AA