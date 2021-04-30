Nevşehir'de çiftçilere yerli fasulye tohumu dağıtıldı
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Nevşehir'de çiftçilere yerli fasulye tohumu dağıtıldı

Nevşehir'de çiftçilere yerli fasulye tohumu dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

Nevşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yerli fasulye tohumu dağıtıldı.

Nevşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yerli fasulye tohumu dağıtıldı.

Göre Tarım Kredi Kooperatifindeki programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Okan Yılmaz, kuru fasulye üretimini geliştirmek amacıyla dağıtımı yapılan fasulye tohumunun yüzde 75'inin hibe olduğunu belirtti.

Patates siğilinden dolayı Nevşehir'de bazı alanlarda karantina uygulandığını hatırlatan Yılmaz, "Karantinadan dolayı ekim yapamayan ve mağdur olan çiftçilerimiz vardı. Bu çiftçilerimize bakanlık kaynaklı yüzde 75 hibeli, sertifikalı yerli fasulye tohumu veriyoruz. Çiftçilerimiz inşallah verimli bir sezon geçirir. Fasulye üretimi Nevşehir'de patatesten sonra çok ciddi miktarlara ulaştı." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da savunma sanayisinde olduğu gibi tarımda da millileşme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Bu tohum, dünyada çok tutulan 'Alberto' tohumuna alternatif üretilen 'Üstün-42' isimli tohum. Bu noktada hükümetimiz çiftçimizin yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tamamen bağımsız, tüm ürünlerimizi her alanda kendimizin geliştireceği, millileşeceğimiz bir alana hep birlikte emin adımlarla gidiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 113 çiftçiye 35 bin 750 kilogram fasulye tohumu teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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