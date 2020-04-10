Nevşehir'de ceza infaz kurumu çalışanlarına moral ikramı Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, izolasyona tabi tutulan cezaevi personeli için moral pastası kesildi.

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, izolasyona tabi tutulan cezaevi personeli için moral pastası kesildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi çalışanları, 31 Mart tarihinden beri evlerine gitmeyerek, mesai dışında izolasyon amacıyla Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Otelinde konaklıyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, otelde konaklayan personele moral amacıyla pasta ikramında bulundu.

Üzerinde "Evde kal biz nöbetteyiz" yazılı pasta, Cezaevi Müdürü Kağan Gencer tarafından kesilirken, Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, cep telefonu aracılığıyla cezaevi personeline hitap etti.

Ceza infaz kurumu çalışanlarının görevlerini fedakarca yürüttüğü bu sürecin bir an önce geride kalmasını temenni ettiğini belirten Şahin, özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti.

Cezaevi Müdürü Kağan Gencer de ilgi ve alakalarından dolayı Şahin'e personeli adına teşekkür etti.

Kaynak: AA