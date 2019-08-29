Nevşehir'de çeşitli suçlarından aranan 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı

29.08.2019 13:38

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan 6 şüpheliyi yakaladı.



Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında Nevşehir ve Şanlıurfa adli makamlarınca basit yaralama ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.K., konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan M.S., 1 yıl hapis cezası ile aranan N.E., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan ve hakkında 500 lira adli para cezası bulunan O.A., nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan Y.K. ve Avanos İlamat ve infaz bürosunca borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan aranan M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA