Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında yakalama kararı ile aranan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakalama kararı ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında yakalama kararı ile aranan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan C.V., çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan R.B. ve beyandan sonra mal ve kazançta artış bildirmemek suçundan aranan S.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA