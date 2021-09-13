Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Y, "hakaret" suçundan hakkında 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Ç. ile "basit yaralama" suçundan hakkında 5 ay hapis cezası bulunan D.C.P'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı - Haberler
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