Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Y, "hakaret" suçundan hakkında 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Ç. ile "basit yaralama" suçundan hakkında 5 ay hapis cezası bulunan D.C.P'yi yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından tutuklandı.