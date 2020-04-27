Nevşehir'de çeşitli adreslerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı Nevşehir'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de hırsızlık suçundan gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde dört ayrı adresten bisiklet, 15 bin lira değerinde altın, çeşitli ev eşyaları, 2 güneş paneli, ses sistemi, oto teybi ve araç bakım malzemelerinin çalınması olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip neticesinde hırsızlık olayının C.D. (36) tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polis, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA