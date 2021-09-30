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Nevşehir'de Cebir Kütüphanesi açıldı

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel
Nevşehir'de Cebir Kütüphanesi açıldı

Nevşehir'de KOP destekli yapılan Cebir Kütüphanesi açıldı.

KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de KOP destekli yapılan Cebir Kütüphanesi açıldı.

Gülbahçe Parkı içerisinde yapılan Cebir Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Vali İnci Sezer Becel, kütüphanenin Nevşehirli çocukların eğitimi için çok önemli bir tesis olduğunu söyledi.

KOP İdaresine destekleri için teşekkür eden Vali Becel, Mustafapaşa'da, Kozaklı'da ve Gülşehir'de de 3 kütüphane açacaklarını belirtti.

AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe de insana yatırımın en önemli yatırım olduğunu, insanın gelişimine katkı sağlayan en önemli unsurun ise eğitim olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran ise kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi.

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin de "En önemli destek sosyal alanda yapılan destekler. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak bu projelerin etkide çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada çocuklarımız kaliteli zaman geçirecek. Geleceğin mühendisleri yetişecek." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir de Cebir Kütüphanesi'nde gençlerin matematiğe olan ilgisinin artırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Programa AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve davetliler katıldı.

AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
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