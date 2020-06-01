Nevşehir'de çatıya sıkışan ebabili itfaiye kurtardı NEVŞEHİR'de binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

NEVŞEHİR'de binanın çatısındaki yağmur saçağına sıkışan ebabil, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenimahalle Okul Sokak'ta bulunan apartmanın çatı kısmındaki yağmur saçağına sıkışan ebabili fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile çıktıkları 3 katlı apartmanın çatısında sıkışan ebabili kurtardı. Ayağına dolanan ip ve teller makasla kesilen kuş, yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA