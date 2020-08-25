Nevşehir'de camiler dezenfekte ediliyor Nevşehir'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Nevşehir'de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Korona virüs ile mücadele sürecinde halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlar, kamu binaları ile cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Nevşehir Belediyesi, camilerde de dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, il merkezinde bulunan tüm camilerde gerçekleştirdikleri dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullanıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından ayrıca camilerin; tuvalet, abdesthane ve şadırvanlarının temizlenmesi için de Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 3 ayrı ekip oluşturuldu.

Bu kapsamda, kentin çeşitli mahallelerinde bulunan camilerin tuvalet, abdesthane ve şadırvanlarını periyodik aralıklarla temizleyen belediye ekipleri kullandıkları özel ilaçlarla dezenfeksiyon uygulaması yapıyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA