Nevşehir'de camiler dezenfekte edildi Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geçici olarak cemaatle ibadete kapatılan ve uzun bir aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla cemaatle buluşan camilerin avlu ve bahçelerinde dezenfekte çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geçici olarak cemaatle ibadete kapatılan ve uzun bir aradan sonra bugün kılınacak cuma namazıyla cemaatle buluşan camilerin avlu ve bahçelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında düzenli aralıklarla sürdürdüğü dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarına camileri de ekleyerek ibadete hazır hale getirdi. Sosyal mesafe kuralları uygulanarak cuma namazının kılınacağı alanlar ekiplerce, yüzey temizleyici ve basınçlı su ile yıkanıp ilaçlandı. Kaynak: AA