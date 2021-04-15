Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bir ev ve inşaattan eşya çaldıkları öne sürülen M.ÇM, R.M. ve R.Ç.M'yi yakaladı.

Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları uyuşturucu karşılığında verdikleri O.G. ve T.G. de gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve işlettikleri besi çiftliğinde yapılan aramada 1269 gram kubar esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram toz esrar, 5 av tüfeği, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, bıçak ve çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan