Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde bir ev ve inşaattan eşya çaldıkları öne sürülen M.ÇM, R.M. ve R.Ç.M'yi yakaladı.

Şüphelilerin, çaldıkları eşyaları uyuşturucu karşılığında verdikleri O.G. ve T.G. de gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve işlettikleri besi çiftliğinde yapılan aramada 1269 gram kubar esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram toz esrar, 5 av tüfeği, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, bıçak ve çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir'de çalıntı eşya karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:41:26. #1.14#

title